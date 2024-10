Az ősz kevésbé mosolygós arcát mutatja, ami a természetes vizek hőfokán is látszik. Persze, mikor máskor jutna eszembe egy kis vízisport, ha nem most. Hónom alá csaptam a SUP-ot és nekivágtam az Öreg-tónak. Mit ad isten, eddig egyszer sem éreztem stabilnak a lábam alatt a deszkát, inkább ülve próbáltam evezni. A hétvégén, mikor viszonylag kevésbé hullámzott a víz, és alig volt néhány szemtanúja a próbálkozásnak, eljött az én időm. Kiegyenesedve teljesítettem a távot. Remegő lábbal kerestem az egyensúlyt, de talpra tudtam állni. Halkan jegyzem meg, a hideg víz is sokat segített. Nyáron nem számított, ha borultam...