Császár

Szombaton 13 órakor szüreti felvonulás indul a közösségi háztól. A batyus bál 20 órakor kezdődik a közösségi házban. A jó hangulatról Kovács László zenész gondoskodik.

Dorog

A városi nyugdíjas egyesület városi sétára invitálja az érdeklődőket Dankó Kristóf főépítész vezetésével. A program szombaton 14 órakor kezdődik.

Komárom

Sztrókmegelőző délelőttöt rendeznek az Arany17 Rendezvényközpontban. Szombaton 9 órakor kezdődnek a programok, az érdeklődők több előadást is hallhatnak és gyakorlati oktatásokon is részt vehetnek. Emellett a Vöröskereszt helyi szervezete különféle szűrővizsgálatokat is végez. 12 órától a szenior örömtáncosok lépnek fel.

Súr

Szüreti felvonulás indul szombaton 13 órától a rendezvénytérről. 16 órakor színpadi programok következnek, fellépnek az ovisok, a néptáncosok és a mazsorettek. 17 órától a Griff zenekar ad koncertet, majd 20 órakor lesz a szüreti bál a művelődési házban.