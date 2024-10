Jön az első Boralagút borfesztivál!

Október 19-én, szombaton délután 15 órától első alkalommal szervezik meg a hagyományteremtő borfesztivált a régió borászaival, egyedi helyszínen, a történelem kapujában Esztergomban, ahol profi borászok és régiós kispincék közel 100 bormintával és gasztroudvarral várnak minden kedves érdeklődők a szervezők. A fesztivál belépése ingyenes, a helyszínen kóstolói támogatójegyek készpénzért vásárolhatóak, minden további infó az esemény Facebook-oldalán olvasható.

Remek programokkal vár Esztergomban is a Múzeumok Őszi Fesztiválja

A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvény keretén belül idén az Esztergomi Vármúzeum is izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várja látogatóit október 19-én, szombaton is. Lesznek kézműves foglalkozások, előadások, valamint régészeti kirándulás a városban és környékén, mely során az Esztergomi Vármúzeum régészeivel fedezik fel a résztvevők az esztergomi várhegyet. További részletek a Facebookon.

Szüreti Medencebál éjszakai fürdőzés formájában

„Javában zajlik a szüret, sőt, hamarosan véget is ér. Ünnepeljük együtt az érett gyümölcsöket és az abból készült nedűket egy fergeteges medencés buli keretében, ahol a legjobb zenékről most Sipos Csaba fog gondoskodni. Ezen az éjszakán az Aquasziget Esztergom étterme különleges ételekkel készül: kókusztejes sütőtökkrémleves pirított tökmaggal, fügével és szilvával tűzdelt sertés tarja, rukkolás sajtos fügesaláta körtével és sonkával, szilvásgombóc. A bárban pedig most is a legjobb koktélokat keverik nektek!” – írják a szervezők az esemény oldalán, amelyre most szombaton, október 19-én kerül sor este 20 órától.

Tanfolyam 8-14 éveseknek Tatabányán

Október 19-én és 20-án, a tatabányai Tudásvár Tanulási Központban fiataloknak tartanak foglalkozásokat, amely során minden résztvevő megtanulhatja, hogyan kezelheti a stresszt, és hogy kell pozitívan gondolkodni. A képzés továbbá segíti majd:

- a stressz felismerését és kezelését

- a pozitív gondolkodást

- a célok kitűzését és megvalósítását

- a relaxációt, lazítást

- a rossz szokások elhagyását

- az öngyógyítást, fájdalmak csillapítását

- a könnyű elalvást és vidám ébredést

- az ideális emberi kapcsolatok kialakítását

- a memóriafejlesztést

- vagy éppen az önelfogadást és az önbizalom megerősítését.