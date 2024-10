Októbertől több településen is új polgármester veszi át az irányítást a júniusi önkormányzati választás eredménye alapján. Neszmélyen három ciklus után köszönt el Janovics István, akit a település volt anyakönyvvezetője, Fürst Eszter váltott a polgármesteri székben. A Duna-parti településen négyen indultak a polgármesteri posztért. Fürst Eszter magabiztos győzelemmel vívta ki a település vezetője címet. A Kemma.hu-nak arról beszélt, miért döntött úgy, hogy indul a választáson, illetve milyen terveket szeretne megvalósítani.

– Október 1-én volt pontosan tíz éve, hogy köztisztviselőként a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének munkatársa lettem. Az ez idő alatt megszerzett tapasztalataim, illetve a falu életében való részvételem segít átlátni a problémákat és a megoldásra váró feladatokat. Az utóbbi években érezhető volt, hogy Neszmély elgazdátlanodott. Az emberekben pedig ez egyfajta bizonytalanságot szült, ami által egyre feszültebb lett a közhangulat. Ezt a helyzetet átértékelve úgy véltem, hogy a tíz év alatt elsajátított tudásommal, tenni akarásommal polgármesterént előremozdíthatom a település fejlődését, valamint megteremthetem a lakosság biztonságérzetét – magyarázta Fürst Eszter, aki az október 10-én tartandó alakuló ülésen fogja letenni az esküt.

Nem ígérget Neszmély új polgármestere

– Eddigiekben egy összetett munkakört láttam el a hivatalban. Az anyakönyvvezetői feladatok mellett a szociális ügyek is hozzám tartoztak, ezen belül a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a különféle települési támogatások megállapításán túl, a szociális tűzifa igényükkel is hozzám fordulhattak az ügyfelek. Ezenkívül a népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyek, a házszámozási feladatok, a szállásengedélyezési, és kereskedelmi ügyek, a telephely engedélyezési eljárások is mind-mind az én teendőimet gyarapították.

Sőt, az ezt megelőző években a választási feladatok lebonyolítását is én végeztem, ami alól idén felmentést kaptam. Kevés az a falubeli, akivel ne találkoztam volna már valamilyen ügy miatt – árulta el az új polgármester, akivel korábban is szívesen álltak le beszélgetni az emberek az ügyes-bajos problémáikról.