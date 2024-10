A 31 éves Peron Music Alapítvány öt éve működtet Tatán, a Tanoda téren lévő Tatai Rend-ház Kft. épületében könnyűzenei tehetséggondozást. Most egy lehetőségnek köszönhetően, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetével közösen

Pap Tibor, a Peron Alapítvány elnökének kérelmét elfogadva, Tatán új, könnyűzenei egyetemi képzés indulhat Tatán

Fotó: tata.hu

A Debreceni Egyetem és a Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány együttműködési megállapodása szerint a Közösségi Felsőotatási Képzési Központ keretében kortárs könnyűzene alapképzési szak indulna évfolyamonként 5-15 fővel, levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában. Ehhez azonban az önkormányzat támogatása is kell. Többek között a képzés indításának feltétele, hogy a Tatai Rend-ház Kft. biztosítsa a Peron számára legalább nyolc évre a helyszínt.

Egyedülálló képzést nyújthat a Peron

Pap Tibor, a Peron Music Alapítvány kuratóriumának elnöke kérelmében arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a hosszú terveik között szerepel, hogy művészeti iskolaként tudjanak működni, illetve szeretnének létrehozni a későbbiekben egy könnyűzenei szakgimnáziumot is.

– Amennyiben minden tervünk megvalósul, abban az esetben az országban egyedülálló módon a zeneművészeti képzés teljes vertikumát lefedjük az alapfoktól a felsőfokig. Az elmúlt években részévé váltunk Tata kulturális közéletének, az oktatási tevékenység mellett a város kulturális életében is aktív szerepet vállalunk és vállalnak a diákjaink is – érvelt az elnök, aki hozzátette, hogy jelenleg hét különböző tanszakon, mintegy 120 diáknak tartanak képzést. Egykori diákjai között többen is országos ismertséget értek el, illetve neves művészeti intézményekben tanulnak tovább.

A képviselő testület végül elfogadta a Peron és a Rend-ház kérelmét, így újabb egyetemi képzéssel bővülhet Tata.