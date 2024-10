Baráth-Móder Ignác, a barátainak és a futótársaknak csak Igi, magának korábban Cipófej, 147 és fél kilósan döntötte el, hogy elég volt, ez így nem mehet tovább. Amerikai foci edzéseket tartott gyerekeknek, de már nem tudta megmutatni nekik a feladatokat, és bár a 100 kiló feletti súlya korábban, a pályán előnyt jelentett, idővel mégis egyre terhesebbé vált.

Ignác igazi harcos, aki sokak számára példakép lehet

Amikor már cipőt kötni is egyre nehezebben tudott, úgy döntött, futócipőt húz és gyaloglással, vagy ahogy ő fogalmaz „sietéssel” próbál meg faragni a súlyából. Pontosan tudja: új életét 2018 március 8-án kezdte meg.

Nem akartam olyan edző lenni, aki úgy követel, hogy ő maga nem tudja megcsinálni a feladatot

– emlékezett vissza Ignác, aki a munkahelyén fogadott is pár kollégával, hogy ki fogy többet, és ő komolyan vette a fogadást.

Igi 147,5 kilósan határozta el, hogy új életet kezd

– Most 91 kiló körül vagyok. Majd' egy embernyit fogytam a futással. Korábban az amerikai foci volt a sport az életemben, de ott még előnyt is jelent, ha nagydarab valaki. Amikor életmódot váltottam, egy-egy kilométert tudtam, nem is azt mondom, hogy futni, inkább csak sietni. Attól viszont elkezdtek olvadni a kilók. Volt, aki azt hitte, beteg vagyok, súlyos beteg – idézte fel Igi, aki már ekkor igyekezett minél több mozgást vinni az életébe.

Heti kétszer edzett a tatai spartanosokkal, ami mellé 1-2-szer kiment „sietni”, majd futni. Idővel keresett magának edzőt is, hogy rendszert vigyen a sportolásába. Szakértő segítséggel és kiírt edzésekkel a mai napig folyamatosan fejlődik és meghaladja a tegnapi önmagát.

Heti ötször futok, összesen körülbelül 70-80 kilométert, egyszer biciklizek, egy napot pedig pihenek

– sorolta Ignác, hozzátéve, hogy amikor covidos lett, a kórházban az orvosok azt mondták, ennek a heti 70-80 kilométernek köszönheti, hogy lábon hazamehet.

– Ez hatalmas lökést adott, akkor megfogadtam, hogy addig futok, amíg a lábaim visznek – mondta Igi, aki a futásnak tulajdonítja, hogy ekkorát fordult vele az élet, de a fogyáshoz étrendjét is meg kellett változtatnia. Teljesen elhagyta a cukros és zsíros ételeket, egy időre a húsokat is.