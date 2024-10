Hernádi Ádám polgármester videós posztban közölte: kihelyeztek egy fürdeni tilos-táblát a Palatinus-tó esztergomi szakaszának azon részére, ahol nincs kialakítva a strand.

A Pala strand ikonikus csúszdája - a mögötte levő területen már tilos fürdeni

Palatinus: hol mit lehet?

A Palatinus-tó Esztergom közigazgatási területéhez tartozik. A fürdőzésre a kijelölt területen, azaz az esztergomi és a dorogi oldalon kialakított strandokon van lehetőség. A tavon vízhasználati joggal bír a Dorogi Bányászok Horgász Egyesület és a Palatinusz Búvár és Vízisport Egyesület is.

Az északnyugati szakaszon kis nyaralók állnak, a telkek magántulajdonban vannak, a vízhez pedig minden ingatlantól stég vezet. A Pala északkeleti szakaszát eddig kvázi egy szabadstrandként használták az emberek, volt, aki kutyát is fürdetett ezen a részen. A polgármester elmondta, hogy a Palatinus-tó szabályzatában benne van, hogy ezen a szakaszon fürdeni tilos. Most a tábla is jelzi ezt.

A medret nem kotorják, a növényzettől sincs megtisztítva, illetve rendes lejáratok sincsenek kialakítva a vízbe, amely egyébként hirtelen mélyül. A tóért felelősek tehát nem tudják vállalni a felelősséget az itt bekövetkező balesetért.

Hernádi Ádám hozzátette: megkérte a szakembereket, hogy vizsgálják felül ezt a szabályt. A terv az, hogy a tó ezen szakaszán is olyan feltételeket alakítsanak ki, amelyek mindenki igényeit figyelembe veszik.

Dolgoznak azon, hogy infrastruktúrát fejlesszék a tónak ezen a szakaszán is. Különös tekintettel a parkolóra.

Nem tartják tiszteletben a tavat

Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a szakaszon nagyon sok a szemét. Kérte, aki visz magával ételt, italt, annak csomagolását ne hagyja szanaszét a természetben.

A területen egyébként rendszeresen szerveznek önkéntes szemétszedéseket. Így például a Palatinus-tó búvárai, a Palatinusz Búvár és Vizisport Egyesület tagjai, illetve a Klímapolitikai Intézet is újra és újra megtisztítja a tó könyékét – ám a videó tanúsága szerint sajnos sziszifuszi ez a munka.