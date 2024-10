Nem csak a gyerekeket, de a szüleiket is megtáncoltatta a tatai dandárzenekar, amikor a legismertebb régi rajzfilmzenék is felcsendültek az óvoda udvarán. A Süsü a sárkány, a Mézga család, és a Dr. Bubó jól ismert dallamait is vastapssal köszönte meg a vidám közönség.

A tatai dandárzenekar régi vendégként érkezett a Juniorka Alapítványi Óvoda és Bölcsőde családi délutánjára

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Bár már lógott az eső lába, mégis sok gyerek, szülő és testvér is érkezett a Juniorka óvoda és bölcsőde családi délutánjára, ahol a sztárfellépők már visszatérő vendégként érkeztek.

Régi vendég a dandárzenekar

Az intézmény ezer szállal kötődik a laktanyához, hiszen a tatai dandár is támogatja az óvoda és a bölcsőde működését. Illetve nagyon sok katonagyerek is a Juniorkába jár. Így a gyerekeknek egyáltalán nem furcsa, ha zöld, terepszín egyenruhás felnőttek járnak az épületben. Azonban a hatalmas és fényes hangszerekre most ők is rácsodálkoztak. A felcsendülő dalok pedig hamar táncra perdítették a gyerekeket.

Miksó Eszter, az óvoda vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a beszoktatási időszak után szerettek volna szervezni egy ismerkedős délutánt, ahol az új és a régebben ide járó gyerekek szülei is találkozhatnak. A dandárzenekar pedig ezúttal is örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy pár kedves és népszerű dallal alapozzák meg a délután hangulatát. Köszönetképpen pedig egy nagy doboz süteményt kaptak. A koncert után a játéké és az ismerkedésé volt a főszerep. A gyerekek legnagyobb örömére az óvónénik pedig sütivel és limonádéval készültek a vendégeknek.

A családokat finom süteménnyel és limonádéval várták

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Miksó Eszter a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy lassan beindulnak az óvodai programok is. Hamarosan közös, családi lámpás felvonulást szerveznek, illetve a szokásos Márton napot is megtartják. A hidegebb, esős idő beköszöntével pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokra, és könyvtárba is elmennek majd. De természetesen az intézmény falain belül sem unalmasok a napok.

A gyerekekhez rendszeresen jár egy terápiás kutya, illetve rengeteg foglalkozást és program szerveznek nekik. A nagycsoportos ovisoknak pedig lassan elkezdődik a munka, az iskolára való felkészülés is. Idén indul egy tehetséggondozó csoport, amihez a gyerekek felmérése már elkezdődött. De logopédus, és gyógytornász is jár az intézménybe.