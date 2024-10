Az egyesületi célok alakulásáról Sujbert Levente elnök elmondta, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap gyerekek kajakos képzése, versenyeztetése. A közösség változatlanul sokat ténykedik a Duna-part helyi szakaszán, rendezvényeket is tart, de a városi önkormányzat nagyon sok színvonalas eseményt szervez az új Duna Színpadra, ezekkel nehéz lenne versenyre kelni.

Keményen zajlik a munka

Forrás: Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület

A Sirályokhoz három csoportban csatlakozhatnak a helyi, illetve környékbeli érdeklődők. Várják azokat a gyerekeket, akik szeretik a mozgást, a vizet, rendszeres foglalkozásokon találkoznának társaikkal és egy jó közösség tagjaként versenyeken, edzőtáborokban is részt vennének. Szabadidős sportolóként lehetnek egyesületi tagok azok a gyerekek, akik csak heti két alkalommal szeretnének vízre szállni, az élményeket, nem a sportsikereket keresik. A felnőtt tagok részt vesznek a programokon, rendezvényeken, szabadidejükben segítik az események előkészítését, lebonyolítását. Néhányan alkalmanként szabadidős sportolók is, jellemzőbb, hogy támogatják az egyesület tevékenységét, aki tud, az a tagdíjon felül a munkájával is.

A Lábatlani Sirályok Vizisport Egyesület vízparti csónakházában az alsó, 120 négyzetméteres tároló felett edzőtermet, férfi és női öltözőket, tusolókat, vécéket alakítottak ki. A vízitúrázókat öltöző előtérrel, zárható vécékkel várják. A szabadidős sportolók és a túrázók összesen harminc helyre ülhetnek be kenuba, illetve tizenkét beülő helyen lapátolhatnak tengeri kajakokban.