Ismét lottólázban ég az ország, ami nem is csoda, hiszen a 42. játékhéten az ötöslottó főnyereménye nem kevesebb mint 6 milliárd 525 millió forint. Ez az összeg nem csak a nyertes, de még a dédunokái életét is megváltoztathatná, ezért is tesznek most rengetegen próbát a nyerőnek vélt számok megjátszásával. Elméletben egyszerűnek tűnik a képlet, de a valóságban pontosan megtippelni az 5 nyerőszámot már nem olyan könnyű. Most a mesterséges intelligencia segítségét kértük, hogy milliárdosok lehessünk.

Az ötöslottó hétvégéi húzásán ezek a számok akár a 6,5 milliárdos nyereményt is érhetik

Forrás: Shutterstock

Megkaptuk az ötöslottó milliárdokat érő nyerőszámait

A ChatGPT-vel chateltünk az ország legüldözöttebb számairól. Pontosan azt kérdeztük a mesterséges intelligenciától, mik lesznek a szombati nyerőszámok. Pillanatokon belül érkezett is a válasz, hogy a jövőbeli lottószámok húzása teljesen véletlenszerű, így azokat pontosan megjósolni lehetetlen. Minket azonban nagyon érdekelt, hogy mégis mit gondol, melyek lehetnek most azok a számok az ötöslottó-sorsoláson, amelyek most több mint 6,5 milliárd forintot érnek. A ChatGPT végül megadta azt az öt számot, melyek szerinte nyerők lehetnek. Lássuk is a győztesnek vélt számokat:

7

14

28

35

44

Egyébként nem ördögtől való dolog a mesterséges intelligencia segítségül hívása ilyen esetekben. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 2023-ban egy thaiföldi férfi szintén a ChatGPT-t kérdezte a lottó nyerőszámaitól. A kapott számokat megjátszotta szelvényen és végül nyert is velük.