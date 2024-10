A hőenergia előállítása iránt érdeklődők a Veolia dorogi erőművét és a Tatabánya Erőmű Kft. tatabányai erőművét látogathatják meg, amelyek a térség energiaellátásáért felelősek. Azonban – amint azt előre megírtuk – az erőművek éjszakája keretében óránként induló csoportokkal, vezetéssel megtekinthetők a vármegyei víztornyok is. Az érdeklődők egy része már október 25-én délelőtt megmászhatta a komáromi és az oroszlányi víztornyot.

Az erőművek éjszakáján a víztornyok is érdekesek, pláne az oroszlányi víztorony

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az 1960-as és 1670-es években épült víztornyok meghatározó látványt jelentenek a környezetükben, de a rendeltetésük jelentősebb a látványuknál, hiszen az ivóvízellátás elképzelhetetlen nélkülük. Az egyenként több mint 2000 köbméternyi víz tárolására alkalmas víztornyok építészeti érdekességeket is rejtenek. Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. komáromi víztornya 52, az oroszlányi víztornya 25 méter magasságával hívogatja a látogatókat.

Az oroszlányi víztorony nem csak nálunk, hanem külföldön is különlegesnek számít

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Külön szólunk az oroszlányi víztoronyról. A lábakon álldogáló, úgynevezett forgási hiperboloid a hatalmas méretével és a kettősen görbülő felszínével nem csak a magyar, hanem a külföldi víztornyok között is különlegesnek számít. Ezt az építőművészeti alkotást 2020 decemberében vármegyei értéknek nyilvánították.

Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy hajdan az egész város vízellátását biztosította, de most is a térség központi víztároló medencéje. Egyaránt méltatja a tervezést és a kivitelezést, hogy a 2000 köbméter vizet tároló két tartályt mindössze 25 centiméter vastagságú vasbeton héj alkotja. Figyelemre méltó az is, hogy az oroszlányi ipari park létrejöttével a korábbinál sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve.