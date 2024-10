Különleges helyszínen tart kedden csúcstalálkozót Szlovákia, Magyarország és Szerbia. A három ország vezetője, Robert Fico, Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics ugyanis az észak-komáromi erődbe látogatott október 22-én, hogy az illegális migráció elleni közös küzdelemről tárgyaljanak, de szó lesz többek között az EU külső határainak védelméről, valamint a regionális együttműködésről is. De nem csak a miniszterelnökök és a szerb elnök van jelen, hanem a szlovák, a magyar és a szerb belügyminiszterek is.

Megérkezett Révkomáromba Orbán Viktor miniszterelnök, Robert Fico szlovák kormányfő és Alekszandar Vucsics szerb elnök

Ezekben a témákban is tárgyal Orbán Viktor, Robert Fico és Alekszandar Vucsics

A szlovák kormányhivatal a TASR-nek kiadott korábbi közleménye alapján a három ország vezetői innovatív megoldásokról és az illegális migráció megállításáról is tárgyalnak Észak-Komáromban. A szlovák kormány szerint megoldást jelentenének az EU területén kívül működtetett úgynevezett hotspotok a menedékkérelmek feldolgozására, amit most Olaszország Albániával együttműködve kezdett el megvalósítani. Emellett szó lesz még a vízumpolitika Európai Unióval való harmonizálásáról, valamint a határvédelem erősítését célzó intézkedések meghozataláról a migrációs útvonal mentén – írta meg a vg.hu is.

Magyar-szerb-szlovák csúcstalálkozó zajlik Révkomáromban

Robert Fico hangsúlyozta, a találkozó középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. A kormányfő azt is jelezte, hogy az együttműködésbe szeretnék Horvátországot és Ausztriát is bevonni. A Fico ellen elkövetett merényletkísérlet óta a keddi az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és a szlovák kormányfő között. A sajtótájékoztatóra várhatóan (legalábbis a napirend szerint) 13 óra után kerül majd sor a Szent Borbála-lőporraktárban.