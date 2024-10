Az OCR terepfutóinak bizalmat szavaztak

Gál Csaba (Fidesz-KDNP) is támogatta a felvetést, de időközönkénti beszámoló és ellenőrzések mellett. A képviselők erre a határozati javaslatra is rábólintottak. Endrész Csaba egyesületi elnök szerint a multifunkciós csarnok közeli kiserdőben lévő elhanyagolt futópálya megfelelő „otthonra” lenne számukra és fejlesztési tervekkel is előállt, miként lehetne jól gondozni a területet a jövőben.