Ha megvan a negyven éves szolgálati idő, akkor a nagy kérdés az, érdemes-e várni vagy jobb azonnal igényelni a nyugdíjat? A Teol olvasója abban kérte a portál segítségét, hogy mi lenne a célszerűbb: december elején meglesz a 40 éves munkaviszonya, ezt a nyugdíjfolyósító is igazolta neki, viszont ott azt a tanácsot kapta, hogy ha rádolgozna 101 napot, akkor még jobban járna, mert 2 százalékkal nőne a nyugdíja összege. Ugyanakkor attól tart, hogy jövőre, ha bevezetik a Nők 43+ változatot, akkor őt az negatívan érinti majd. Részletezzük, mi az, amit a nők nyugdíjkorhatára ügyében most mindenképp tudni kell, de kitérünk arra is, hogy a tolnai asszony döntése a 2025-ös 13. havi nyugdíját is befolyásolja.

A nők nyugdíjkorhatára gyökeresen megváltozhat néhány évben belül

Mi most a nyugdíjkorhatár a nőknél és várható-e változás?

Mint azt korábban mi is kiemeltük, a kérdés több mint fontos, a férfiakkal ellentétben ugyanis a nők kortól függetlenül jogosultak a kedvezményes öregségi nyugdíjra, ha megvan a 40 év jogosultsági idejük. Emellett a gyermekek száma is befolyásoló tényező. Erről a témáról az alábbi cikkünkben írtuk részletesen: