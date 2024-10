Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a bakonyszombathelyi nyugdíjas klub tizedik születésnapját ünnepelte. A klub vezetője, Ferenci Andrea bejegyzésében emlékezett vissza az elmúlt évtizedre. A klub 2014 tavaszán alakult 13 fővel, és azóta rendületlenül gyarapodott mind a tagok száma, mind a közösen megélt élmények. Első kirándulásuk Zirc városába vezetett, de azóta bejárták az ország számos szegletét, nem feledve a környékbeli nevezetességeket sem.

Sok élményt és nehézséget élt meg a tíz év alatt a nyugdíjas klub. Legutóbbi kirándulásuk a Csillagerődbe vezetett

Forrás: Közösségi Színtér és Könyvtár Bakonyszombathely/Facebook

Sok boldog pillanatot megélt a klub

A közös programjaik között a színház látogatások, beszélgetések és vacsorák is szerepeltek, és különös gondot fordítottak arra is, hogy mindig megünnepeljék egymás születésnapját. A szabadtéri programok sem hiányoztak a palettáról: közösen főztek, szalonnát sütöttek, vagy éppen grilleztek. Emlékezetes pillanatokat köszönhetnek a sikeres NKA pályázatnak is, amelynek segítségével a Madách Színházban láthatták a Mamma Mia előadást, és Oszvald Marika fellépését is megszervezhették az idősek napjára.

Duplájára nőtt a nyugdíjas klub tagszáma

A Facebookon is egyre aktívabbá váltak, ami hozzájárult ahhoz, hogy nőjön a tagság létszáma. Jelenleg 28 fő alkotja a klubot, akik közül sokan aktívan részt vesznek a programokon. Sajnos nem mindenki tud már velük tartani. Az idei ünnepi összejövetel a művelődési házban zajlott. Ferenci Andrea klubvezető röviden összefoglalta az elmúlt tíz év eseményeit, majd egy vetítés során elevenedtek fel a legszebb pillanatok. A meglepetés sem maradhatott el: Géringer Istvánné polgármester asszony egy hatalmas tortával köszöntötte fel a klubot. A zenei aláfestést a Pótkerék Együttes biztosította.