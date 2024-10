A tatai nutria család már igazi látványosság a városban. Sokan álnak meg, hogy megfigyeljék a szelíd állatok ténykedéseit, mások ennivalót visznek nekik.

A nutria család tagjai annyira szelídek, hogy még a kamerát is egészen közelről megvizsgálták

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Bár a kormányhivatal, illetve az üzletközpont és a város is figyelmeztette a lakosokat, hogy ne etessék az állatokat, most is rendszeresen látható az otthonukként szolgáló tűzivíztározó környéken különféle gyümölcs és zöldség. Ha meg pont nincs a foguknak megfelelő csemege, akkor a füvet "legelik le" a nutriák. Pedig egy nagy figyelmeztető táblát is kihelyezett az üzletközpont a nádas mellé.

Milyen színű a nutria foga?

Ráadásul az állatok már annyira megszokták az emberek közelségét, hogy minden félelem nélkül sétálnak a körülöttük. A finom falatok reményében pedig annyira közel merészkednek, hogy a kamerától két centire dugják az orrukat. Videónkból még az is kiderül, hogy milyen színű a nutria hatalmas metszőfoga, aminek zománcát vas erősíti. Azonban nem a fémtől lesz különleges színű az állat foga.

Vas erősíti a fogait

Az ACS Nano folyóiratban publikált kutatás feltárta, hogy atomi szinten hogyan épül fel a fogzománcuk, és kimutatta, hogy a zománcot vas erősíti. A felfedezésről az Amerikai Kémiai Társaság, a folyóirat kiadója számolt be. A National Geographic cikke szerint a fog külső védelmét az igen erős, komplex kristályos szerkezetű fogzománc látja el mind az embernél, mind az állatoknál. Ez az emberi szervezet legerősebb anyaga, a rágcsálóké azonban még ennél is erősebb, a folyamatosan növekvő metszőfogaikat plusz réteg védi. Ez a külső extra réteg vasban gazdag és saválló is.

Elektronmikroszkóppal vizsgálták

Optikai mikroszkóp, 3D-fókuszált ionsugár-tomográfia és pásztázó elektronmikroszkóp segítségével vizsgálták meg a zománcrétegeket a nutria fogak különböző pontjain. Egyértelműen világossá vált, hogy a fogzománcban lévő vasnak nincs szerepe a fog színében. A vas még a fog kialakulása során épül be a zománcot alkotó kristályok közé. A kutatók legmeglepőbb felfedezése pedig az volt, hogy a fogak vörös színét még véletlenül sem a vasnak köszönhetik e rágcsálók, hanem aromás aminosavak és szervetlen molekulák elegye alkotta egészen vékonyka felszíni rétegnek.