– Már most látszik, hogy kicsi ez a terem a népi kultúrát kedvelőinek, a napi hagyomány éltetőinek – ezekkel a szavakkal fogadta Szegvári Ildikó az ünnepélyes átadóra érkező vendégeket. A Forgórózsa Népművészeti Központ szakmai igazgatója a népművészet templomának nevezte a Május 1. Parkban található épületet.

A népművészet egyik éltetője, a Forgórózsa új otthont kapott és ennek örömére kultúrműsorral kedveskedtek a vendégeknek

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Miután a Forgórózsa Népművészeti Központ és a Rózsaablak Alapfokú Művészeti Iskola jelen lévő tanítóit bemutatták, kitértek arra is, hogy a népművészet milyen széles spektrumát lefedi a Forgórózsa. A diákok tanulhatnak népzenét, vagyis játszhatnak például citerán, hegedűn és brácsán, de kézműves tanszak is működik, ahol a fafaragás, a hímzés és a kosárfonás rejtelmeibe is bepillanthatnak a mesterségek iránt érdeklődők. Nem szabad megfeledkezni a néptáncról sem, amelyből láthattunk némi ízelítőt is az átadón.

A népzene tagozatra járók megismerkedhetnek a citerával, a hegedűvel és a nagybőgővel is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A kulturális blokk után Dózsa István kanonok, a Székesfehérvári Egyházmegye vagyonkezelője, püspöki tanácsos, esperes megáldotta a házat. Ezt követően pedig Bencsik János országgyűlési képviselő szólt. Kiemelte, óriási örömre ad okot a lelki egészséghez hozzájáruló és szépen felújított épület, valamint az összetartó közösség egysége.