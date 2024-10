Régi vágyak teljesülését tűzték ki célul

A polgármester tájékoztatása szerint az alakuló testületi ülésen a törvény szerint zajlott minden. A képviselő-testület tagjai: Juhász Sándor polgármester, Kara József, Klinger Csaba, Kovács Tamás, Radovics Istvánné, Spielmann Péter, Szivek György.

A kesztölci képviselő-testület. Első sor: Kara József, Radovics Istvánné, Juhász Sándor polgármester. Hátsó sor: Kovács Tamás, Klinger Csaba, Szivek György

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Megalakultak a bizottságok

A képviselői és polgármesteri eskütételek után megválasztották az alpolgármestert, a képviselők az eddigi alpolgármesternek szavaztak bizalmat. Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot is, ugyanis új bizottságokat is alakítottak, szám szerint így összesen három lesz a településen: a Pénzügyi és Településfejlesztési, a Humán, és a Sport, Természet és Kultúra Bizottság. Minden bizottságban helyet kapott két-két kültag is.

Emellett az alakuló ülések alap napirendi pontjain túl egy pluszdöntést is meg kellett hozniuk, amelyet még az előző ciklusban regnáló polgármester kezdett el: a helyi Építési Szabályzat módosításának határozata volt napirenden. A szabályzatot egy fémipari cég csarnoképítése indokolta, amely a település határában kíván beruházni.

Sok a feladat

Juhász Sándor az ülés után elmondta: sok, folyamatban levő ügy várta az asztalon, amikor átvette a stafétát elődjétől, Farkas Krisztinától. A polgármesteri széket egyébként teljes állásban tölti majd be.

– Több feladat is van, amit fel kell göngyölítenünk. Így például egy vis maior pincebeszakadás helyrehozása, az új játszótér átadása, a falu leromlott állapotú tájházának, illetve a faluközpontnak a felújítása, de az óvoda felújítási munkáit is be kell fejezni – részletezte Juhász Sándor.

Ez utóbbi projekt elmondása szerint 50 százalékon áll, a határidő a befejezésre 2025. február. A polgármester még hozzátette: a legsürgetőbb teendő a közelmúltban egy Interreg-pályázat beadási határideje volt, amelynek célja a hagyományok ápolása.