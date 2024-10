A BorgWarner (BW) a világ egyik vezető autóipari beszállítója, amelynek 22 országban van telephelye. A cég oroszlányi gyára – 92 gyár közül – nyerte el a multinacionális társaságon belül létrehozott President’s Safety Awardot – magyarul elnöki munkabiztonsági díjat. A kiemelkedő munkavédelemért járó tízezer dolláros jutalmat a gyár jótékony céllal az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóságnak adományozta október 22-én.

A BorgWarner 92 gyára közül az oroszlányiban a legjobb a munkavédelem

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

A díj feltétele egymillió munkaóra teljesítése jelentésköteles baleset nélkül, és rendelkezni kell a munkahelyi egészségvédelemre és munkabiztonságra vonatkozó ISO 45001-es tanúsítvánnyal is.

Az együttműködés kultúrájában a munkavédelem prioritás

A díjat jelentő plakettet a BW alelnöke, Chris Walsh adta át Bogár Attila ügyvezető igazgatónak. Az alelnök díjátadó beszédében gratulált a gyár vezetőségének, dolgozóinak.

– Ez a kemény munka elismerésének a kultúrája – mondta az elnök. Ez az egymásra való odafigyelés és az együttműködés erős kultúrája, ami csak akkor érhető el, ha a biztonságot prioritásként kezeljük – tette hozzá.

Ahol a munkabiztonság rendben van, ott más egyéb is rendben van

Bogár Attila elmondta, nagy öröm számára, hogy 2021 után újra átveheti ezt a díjat, ami a kilencedik a 2010 óta működő oroszlányi gyár életében. A BW-gyárak közül ők kapták meg legtöbbször ezt az elismerést.

– Több kutatási eredmény is bizonyította azt, hogy ahol a balesetmentes munkavégzés magas szinten van, ott mindenféle más mutató is rendben van, többek közt a minőségi mutató is – emelte ki az ügyvezető.

A 9. alkalommal megszerzett díj a gyár vezetőségének és a gyár dolgozóinak közös érdeme

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

A díjjal járó tízezer dollárt az oroszlányi tűzoltóságnak adományozták

Az oroszlányi tűzoltóság parancsnoka, Szabó Imre a köszönetét nyilvánította, és elmondta, hogy a város nem köteles saját tűzoltóságot fenntartani, de az ipari park bővülésével fontosnak látta azt, hiszen a legközelebbi hivatásos tűzoltóság 18 kilométerre van. Kitért arra, hogy az oroszlányi tűzoltók hatékonysága nem marad el más hivatásos tűzoltóságok hatékonysága mögött. Amint azt lapunk is megírta, a nagy megmérettetéseken is helytállnak. Hozzátette, öröm számára, hogy kezdettől nagyon jó a munkakapcsolatuk a BorgWarner Oroszlány Kft.-vel.