Az Árpád Szabadegyetem (ÁSZ) soron következő nyolcadik előadásának vendége volt a szabadság mámora, vagyis Müller Péter Sziámi.

Müller Péter Sziámi volt az Árpád Szabadegyetem vendége, Beckéné Kucsera Zsuzsanna beszélgetett vele

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A hazai művészet egyik legsokoldalúbb alakjaként, a hazai zenei élet meghatározó figurájaként mutatták be őt az intézmény hallgatóinak tegnap. Az előadás előtt lejátszott kis filmben elhangzott, hogy Müller Péter 1992-től a Sziget Kulturális Szervezőiroda Kft. tulajdonosa és kreatív igazgatója. 1993-ban barátjával, Gerendai Károllyal megszervezték az első Diákszigetet, mely Közép-Európa legnagyobb kulturális rendezvényévé vált azóta.

A hallgatók érdeklődve hallgatták a hazai zenei élet egyik meghatározó figuráját, Müller Péter Sziámit

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Dalszövegíróként és zeneszerzőként is letette már névjegyét. Ismert továbbá, hogy a művész sok esetben kalandozik a komolyzenei életben, sőt évek óta szerepel az értelmi sérülteket is foglalkoztató Baltazár Színházban. Beckéné Kucsera Zsuzsanna pedagógus beszélgetett Müller Péter Sziámival, aki a nemrég megjelent A család című önéletrajzi kötet egyes részletéről is faggatta a művészt.