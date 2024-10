Bajna–Héreg kanyargó 1 órája

A rendőrség 5 jótanácsa motorosoknak a Google Maps mellé

Van egy szerpentin Héreg és Bajna között, amelyért a motorosok valósággal rajonganak. Ennek a Google Maps-be is bekerült rajongásnak árnyoldalai is vannak, amelyek a rendőrség motorosokat érintő baleseti statisztikáiban is megmutatkoznak.

Baranyai Mihály Baranyai Mihály

A néhány hete megjelent cikkünkben írtunk az úgynevezett Héreg–Bajna ringről, vagyis a két falu közötti három kilométeres útszakaszról, amelynek vonalvezetése rendkívül kellemes a motorosok számára. Kitértünk a szép természeti környezetben lévő szerpentin kockázataira is. Most azonban két új fejlemény miatt újból írunk róla: az egyik a Google Maps-nek, a másik a rendőrségnek köszönhető. A Google Maps-be is bekerült rajongásnak árnyoldalai is vannak, amelyek a rendőrség motorosokat érintő baleseti statisztikáiban is megmutatkoznak

Forrás: Google Maps/24 Óra A motorosok már a Google-térképen is népszerűsítik Egy hirtelen ötlettől vezérelve rákerestünk a Google Maps-ben is. Megdöbbentünk, ugyanis abban „Bajna–Héreg kanyargó” elnevezéssel önálló turistalátványosságként szerepel a tárgyalt útszakasz – méghozzá egy kanyarban bedőlő fehér sisakos, fekete ruhás motoros fényképével illusztrálva. Vicces, hogy nyitvatartási idő is szerepel: 0-24. A turisták 4,6-ra pontozták ezt a látványosságot, és sokan írtak véleményt. Egy példa: Jó az aszfalt, szép a táj. Érdemes figyelni autós és motoros társainkra! Lapunk kérésére a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatással szolgált a Tátot Tatabányával összekötő 1119. számú út 16-os és 19-es kilométerszelvénye között lévő útszakasz baleseti statisztikáról. A rendőrség szerint itt történik a legtöbb motoros baleset A rendőrségtől megtudtuk, hogy a balesetek többsége itt, vagyis a Bajna és Héreg közötti 3 kilométeres szakaszon következett be, és az is, hogy ezek fő oka a gyorshajtás. Ottjártunkkor szubjektív megítélésünk szerint a motorosok jelentős része figyelmen kívül hagyta a 70-es és az 50-es táblát. Ottjártunkkor szubjektív megítélésünk szerint a motorosok jelentős része figyelmen kívül hagyta a 70-es és az 50-es táblát

Fotó: B. M. / Forrás: 24 Óra Vármegyénkben 2024. első kilenc hónapjában a motorkerékpárosok összesen 60 alkalommal szenvedtek személyi sérülést a közutakon – 27 esetben okozóként, 33 esetben pedig részes félként. Balesetek okozójaként 1 halálos, 17 súlyos és 9 könnyű sérülés van a rovásukon; részes félként pedig 17 súlyos és 16 könnyű sérülést szenvedtek el. És ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a motorosok halálozási kockázata – amint azt a Mandiner megírta – 18-szor nagyobb, mint az autósoké. A rendőrség szerint manapság a motorkerékpárok sebessége és teljesítménye már nem csak arra szolgál, hogy a vezetőjük eljusson „A” pontból „B” pontba. Ez azzal jár, hogy a kétkerekű járműveket nem rendeltetésszerűen, és nem a motoros képességeinek megfelelően használják.

Azt is megtudtuk, hogy a rendőrség visszatérő ellenőrzéseket hajt végre a 1119-es úton, főként a motoros szezon idején, hétvégente. Motoros rendőröket és drónt is bevetnek ilyenkor. A rendőrség jótanácsai motorosoknak 5 pontban A Google Maps aligha elég. A rendőrség jótanácsait üzenetként adjuk át a motorosoknak. Ezek az alábbiak: Zárt utastér híján használjanak becsatolt bukósisakot és évszaknak megfelelő motoros védőruházatot! Ne ragaszkodjanak a fekete ruházathoz, hiszen az élénk színek jobban feltűnnek a forgalomban. Ne „vagánykodjanak”, mindig tartsák be a megengedett sebességet. Legyenek megfelelően kivilágítva, hiszen látni és látszani egyaránt kell. Az utasuk biztonságát ugyanúgy tartsák szem előtt, mint a sajátjukat.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!