Nem tudom, mi van velünk, magyarokkal, hogy mindent ki szeretnénk rántani. A rántott csirkemell és a rántott sertésborda gondolata még csak-csak emészthető, sőt a karácsonyi rántott pontyszelet vagy a balatoni rántott hekk is. Na de a rántott parizer vagy a rántott virsli? A legextrémebb, amivel eddig találkoztam, talán a rántott lángos volt, egyetemi lakótársaim találmánya egy bormámoros estén (tocsogott az olajban, senkinek nem ajánlom). Szerencsére a vegetáriánusok sem maradnak ki a jóból: karfiolt, gombát, de még tofut is láttam már kirántva. Talán az országunk földrajzában rejlik a titok nyitja: végül is, maga Magyarország is kicsit rántott hús formájú.