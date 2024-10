Senki sem szeret tejszerű ködben vezetni. A látási viszonyok drasztikusan lecsökkennek, sokszor alig látnak el a sofőrök az autójuknál messzebb. Ilyenkor igazán fontos, hogy a látási viszonyoknak megfelelően vezessünk. A lassabb vezetési tempó mellett azonban jó ha tudjuk, hogy mi is a ködlámpa helyes használata. Ugyanis nem mindegy, hogy hol és hogyan használjuk azt.

A sűrű, sokszor tejszerű ködben sokat segíthet a látási viszonyokon a ködlámpa. Azonban a helytelen használata balesetveszélyes

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Haon.hu

Dr. Farkas Károly a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnöke a Kemma.hu kérésére segít eloszlatni a tévhiteket a ködlámpával, vagy más néven ködfényszóróval kapcsolatosan. Az egyik ilyen tévhit, hogy belterületen belül nem lehet használni. Valójában lehet, ugyanis a KRESZ ezt nem tiltja.

A ködlámpa helyes használata

– A szabályozás szerint a ködlámpa akkor használható, ha a látási viszonyok ezt indokolják. Ez lehet akár köd, eső, hóesés, porfelhő is. Ám végső soron a sofőrnek kell mérlegelnie, hogy mikor kapcsolja be – szögezte le első sorban a szakember, aki hozzátette, hogy nagyon vegyes a megítélése a ködlámpának.

– A nagy ködben hatalmas segítség lehet a ködlámpa, de csak akkor, ha helyesen használják. Az autósoknak fontos tudniuk, hogy a ködlámpa fényereje nagyobb a tompított fényszórókénál. Ezért is nagyon fontos, hogy jól legyenek beállítva és csakis az utat világítsák meg, ne a szemből érkező autóst – figyelmeztetett az elnök. Az autókon egyébként elől és hátul is található ködfényszóró. Míg az első funkciója, hogy a rossz látási viszonyok esetén javítsa az úttest megvilágítását, a hátsó ködláma feladata az, hogy a ködben feltűnőbben jelezze az utánunk jövőnek a helyzetünket. És ködben természetesen fontos az évszaknak megfelelő gumi használata is.

A rendőrség is a ködlámpa fontosságára hívja fel a figyelmet. A police.hu-n olvasható tanács szerint, ha járművön nincs ködlámpa, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. Azonban a távolsági fényszóró használatát kerüljük, hiszen az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez előttünk.

– Használjuk, ha nagyobb biztonságot ad, de kapcsoljuk ki, ha zavarunk vele másokat! Normál látási viszonyok között pedig ne használjuk a ködlámpát – írták a zsaruk.