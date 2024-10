Az időjárási viszontagságok ellenére és Michl József polgármester hivatalos megnyitójára zsúfoltságig megtelt a part mindkét oldala az örömevezés szurkolóival, akik egyként sóhajtott fel egy-két borulás, vagy tréfás jelenet láttán. Örömre adott okot egy-két fantázianév. Például a Séró bárók, a Barna Varangyok, a Pago-pago, és az Oroszlányi Marharépák, de a rendőrség kocka Ladája is. Volt, aki fekve, ülve, vagy éppen állva érezte magát kényelmesen, de sörteraszon, lovas kocsin és kék-rózsaszín füstben is eveztek. Jöttek egészen messziről, budapesti és miskolci résztvevőkkel is találkoztunk, sőt a harcművészetéről ismert Chuck Norris is feltűnt a tömegben.

Ki így, ki úgy érkezett Dunaalmásra...

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A habokban „lézengett” egy baráti társaság is, akik valamilyen érthetetlen oknál fogva háttal haladtak. – Menj már oda, te ökör! – kiáltott fel a hajóskapitány, mivel világossá vált számára is, hogy a hajólapát nem árt, ha víz alatt van. Szóval hasonló móka és kacagás közepette indultak el a csónakok, ladikok, hatalmas úszógumik és SUP deszkák az Által-éren, hogy 13 kilométerrel odébb, Dunaalmás partjainál szárazföldet érjenek.