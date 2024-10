A telep az 1900-as évek elején épült. Térképet is hozott István, ahol jól látszanak az utcák, a településrész elrendezése. Épült ide iskola, élelemtár. Ezekről képeket is hozott Dallos István. A mésztelepi élelemtár 1913-ban épülhetett a MÁK Rt. jóvoltából, az iskola egy évvel korábban, s akkor száznál is több gyerek járt ide, a Társulati Elemi Iskolába. Ezt az intézményt 1990-ben felújították, majd átköltöztették innen a gyerekeket a Füzes Utcai Általános Iskolába, s ezt követően hetek alatt tűnt el az épület.

A korabeli képeken az is látszik, hogy Mésztelep határában a felsőgallaiak még művelték a földeket.

A cementgyár az egyik legnagyobb szennyezőanyag kibocsátó volt a környéken. Egy kémény 2 tonna port szórt szét. Ennek ellenére a közelében élők nem akartak elköltözni.

Képeken látszanak idősek, fiatalok, már a gettósodott környezetben is. Látható több képen a kőbányász kápolna: mikor még egy turista jelzés is szerepelt az oldalán, majd amikor már ajtó sem volt rajta.