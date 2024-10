Kiváló felderítők és a világ legjobb lövészei. Így lehetne jellemezni a Magyar Honvédség mesterlövészeit. Az M1 HadERŐ című műsorában a mesterlövészkiképzés részleteiről az afrikai, iraki és afganisztáni missziókat is megjárt Debreceni Tibor, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár zászlósa beszélt.

A mesterlövészekről a tatai dandár kiképzője, Debreceni Tibor zászlós mesélt.

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

A másodpercek tört része alatt számolja ki a levegő hőmérsékletéből, a szél sebességéből, és a távolságból, hogy hova kell céloznia. Képes kilométereket gyalogolni és kúszni, majd órákat mozdulatlanul várakozni, végül a lövés leadása után pillanatok alatt eltűnni. A mesterlövész egyszerre csapatjátékos és magányos harcos. Türelmes, kitartó, vág az esze és nagyon vagány.

A mesterlövész puskák

A tatai dandár profija, Debreceni Tibor, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár zászlósa nem csak újoncokat mutatta meg az alapokat, de már megjárta az afrikai, iraki és afganisztáni missziókat is. Tűpontosan céloz és részt vett annak a rendszernek a kidolgozásában is, ami alapján jelenleg is zajlik a tatai katonák kiképzése. A zászlós a Magyar Honvédség által használt mesterlövészfegyvereket is bemutatta.

Nagy precizitás és türelem kell ahhoz, hogy valakiből jó mesterlövész legyen

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

– A két romboló puskánk az M1-es Gepárd, ami egylövetű, ami azt jelenti, hogy minden egyes lövés után újra kell zárolni és ki kell húzni a hüvelyt. Míg az M5-ös Gepárd ismétlő rendszerű, ami azt jelenti, hogy egy öt darabos lőszert befogadó tárból tüzel, így nem kell lövésenként tölteni. Azt gondolom, hogy ezekkel a fegyverekkel az a távolság, ahol azt gondolnám, hogy egy képzett mesterlövész nagyjából bármilyen körülmények között egy járműre le tud adni egy lövést, az mintegy ezer kilométer. Ez azt jelenti, hogy esőben, ködben, szélben, napos időben is – magyarázta a mesterlövész, aki bemutatta a tatai dandárban jelenleg használatban lévő fő mesterlövész fegyvert is.

– A nálunk lévő mesterlövészek úgy kapják meg a képzést, hogy papíron mindet ki tudjanak számolni. Azonban időt nyerhetünk, ha használunk különböző technikai eszközöket – magyarázta a százados. Az egyik legfontosabb eszköz egy önálló kis meteorológiai állomás, ami megadja a pártartalmat, hőmérsékletet, légnyomást, illetve a szél irányát és pontosságát.