Beköszöntött az ősz, ezzel együtt meg is érkeztek az első északi vándorok. Megkezdődött a vadludas szezon, számolt be róla a Tatai Vadlúd Sokadalom nevű közösségi oldal. Ugyan még nem az Öreg-tóra érkeztek a szárnyasok, de hamarosan ott is tízezrével jelennek majd meg.

Mint bejegyzésükben írták, október 1-jén sikerült megfigyelnünk a vadludas szezon első nagy lilikeit. Mocsa és Naszály között található táplálkozó területek felett 11 példányt láttak átrepülni a szakemberek. Számuk a következő hetekben, hónapban a sokszorosára fog nőni. Hozzátették, hogy a következő szűk egy hónapban még nem az Öreg-tavon fognak éjszakázni a vadludak. Ott majd csak akkor jelennek meg, ha ideálisak lesznek a vízviszonyok. Várhatóan november első napjaiban.

Idén november 30-án tartják a 24. Tatai Vadlúd Sokadalmat. A következő két hónap nagy kérdése az lesz, idén rekordot döntenek-e a Tatára érkező ludak.