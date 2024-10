Medve járhatott szeptemberben is Mihálygerge környékén, a lakott terület közelében – írta a Nool.hu. A Magyar Országos Medve Figyelő nevű Facebook-oldal osztotta meg egy civil ember észlelését, amely a község közelében található Komravölgyi víztározónál ma délután készült fotókat tartalmazza. A felvételeken jól kivehető a sárban kirajzolódó mancs nyoma, a medvenyom méretét egy mellé helyezett cigarettás doboz érzékelteti.

Pár nappal később negyven kilométerrel arrébb bukkanhatott fel vélhetőleg ugyanaz a nagyvad. A Boon.hu beszámolója szerint a környéken működő vadásztársaság értesítette a helyi önkormányzatot, hogy a falu határában kifejlett, felnőtt barnamedvét figyeltek meg. Szeptember 29-én, a kora esti órákban történt az eset, a palinai gyümölcsösben észlelték az állatot. Ezután a lakosság számára felhívást adott ki a település vezetése.

Medvetámadás is volt

Szeptember végén három birkát és egy kutyát ölt meg a medve egy hajdú-bihari tanyán, a környéken félnek egy újabb medvetámadástól – írta akkor a Haon.hu. A cikkükből kiderült, hogy az eset másnapján Filemon Mihállyal, Nyírmártonfalva polgármesterével járta körbe a Haon.hu stábja azokat a helyszíneket, ahol a jelzések szerint látták a medvét.

Kiderült, hogy egy favágó brigád Hármashegyalján látta a medvét előző este Nyírmártonfalva és Vámospércs között volt az út szélén, de egy traktoros is látta már a falu külső területén. Sőt, mint kiderült, pár héttel ezelőtt Halápon kisebb tanyákra is megpróbált bejutni a medve. Találtak egy olyan tanyát is, ahol több jószág is medvetámadás áldozatául eshetett.