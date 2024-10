Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, egyre gyakrabban fordul elő idehaza is, hogy szinte a közvetlen környezetünkben bukkannak fel medvék. Legutóbb például a komárom-esztergomi Bajót közeléből érkezett több bejelentés is, hogy medve ólálkodik a területen. A község polgármestere, Tóth Zoltán is azonnal a medve nyomába eredt, aki most a hirado.hu-nak is megszólalt a vadállat ügyében.

Él-e medve Komárom-Esztergom vármegyében?

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mint azt megírtuk, ilyen bejelentéseket kellő komolysággal és súllyal kezel az ember, főleg, ha szavahihető egyénektől származnak. Ezért a polgármester rögtön felvette a kapcsolatot az illetékes hatósággal, a rendőrséggel és jelezte a medveészleléseket a vadásztársaságnak és a Duna- Ipoly Nemzeti Park munkatársainak is.