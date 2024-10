Mint ahogyan arról az elsők között mi is beszámoltunk, többen is medvét láthattak Bajót közelében hétfőn. A hatóságok azonnal megkezdték az intézkedést a medve lehetséges felbukkanásának ügyében, amellyel kapcsolatban most újabb információk láttak napvilágot.

Tényleg medve jár Bajót közelében?

Forrás: Shutterstoc/Illusztráció

A község polgármestere, Tóth Zoltán ugyanis Bajót Facebook-oldalára posztolt egy hosszabb bejegyzést, amelyben beszámolt a fontosabb fejleményekről a medveészleléssel kapcsolatban.