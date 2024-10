A kanadai-amerikai színész, Matthew Perry halála csaknem egy éve történt, de még mindig látnak napvilágot újabb fejlemények a tragédiával kapcsolatban. Rengetegen szerették, az 1990-es években a Jóbarátokban Chandler Bing szerepében vált híressé. Az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy pezsgőfürdőben találták holtan 2023. október 28-án.

Matthew Perry halála ügyében eddig több ember is letartóztattak, illetve öt ember vádolnak.

Fotó: NurPhoto via AFP

Sokáig nem lehetett tudni a halálának a pontos okát, ugyanis többen öngyilkosságnak, míg mások gyilkosságnak tulajdonították az ügyet, ám orvosszakértők később arról számoltak be, hogy ketamint találtak a vérében, és ez végzett vele. A gyógyszer vényköteles érzéstelenítő és hallucinogén szer, amelyet depresszió és a szorongás kezelésére alkalmaznak. A bírósági dokumentumok alapján utolsó szavai voltak: „Shoot me up with a big one” azaz, Lőjj be egy nagy adaggal.