Az ácsteszéri Vörös Tamara második lett a Nemzeti Vágtán

Kiélezett küzdelmeket hozott az idei lovas verseny a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A vasárnap véget érő 17. Nemzeti Vágta győztese végül ezúttal is a Decs települését képviselő Tóbiás Zsuzsa és Galaxy nevű lova lett, mögötte pedig – szintén tavalyhoz hasonlóan – most is az ácsteszéri Vörös Tamara ért célba.

Vízilovak medencéjétől a Szuezi-csatornáig gyártott ez a hazai cég +fotók

Több mint 228 millió forintos beruházást ünnepelt a tatabányai cég. Az ASG technológiai újítást jelentett be: saját fejlesztésű és a világ bármely pontjáról irányítható szerelvényeket, okosszelepeket állít elő új logisztikai központjában.

Nagyot durrant a hadijáték a Monostori erődben +videó, fotók

Idén is második világháborús hadijáték várta a Monostori erődbe látogatókat. A program az ország minden pontjáról vonzotta a látogatókat.

Eldőlt: két alpolgármestere lesz Tatának

Sikerült megegyeznie a város új képviselő-testületének. Michl József polgármester szerdára összehívta az alakuló ülést, ahol összesen kilenc új képviselővel indulhat el a munka.

Ötmilliót kereshetett Magyar Péter munka nélkül

A jegyzőkönyvek szerint egyetlen ülésen sem bukkant fel a baloldali politikus.

Hétfőtől rámehet a gatyája is, ha vezetés közben mobilozik

A hét folyamán kiemelten figyelnek a szabályszegőkre.