A Községi Könyvtár öt hónapon keresztül tartó, Ismered Bajnát? Ismerd meg Bajnát! helyismereti vetélkedőt szervezett, amelyen értékes nyeremények találtak gazdára. A megmérettetés augusztus végén zárult, a díjátadó pedig október 17-én volt, számolt be a bajnai Facebook-oldal. A vetélkedőre tizenegy csapat jelentkezett, végül hét csapatnak sikerült teljesítenie öt hónapon keresztül a feladatokat. Mint a települési oldal hozzátette, bíznak benne, hogy a játék által a résztvevők még jobban megismerték Bajnát,ahol a leghíresebb épület, a Sándor-Metternich kastély mellett számos látnivaló akad - derült ki a vetélkedő során.

A versenyen alaposan megismerték lakóhelyüket a bajnaiak

Forrás: Facebook/Bajna Község Önkományzata

Nem csak a kastélyt érdemes felkeresni

A vetélkedő során online kvízeket oldottak meg, havi kirándulásokat teljesítettek Bajna környékén, így jártak a csimai kálváriánál, a a bercsei keresztnél, a Szilva-kútnál, a Gyöngyszem- forrásnál, a bányatónál. Olyan kihívásokat is kellett teljesíteniük, int a versírás, videó- vagy interjúkészítés. De még süteménysütés is akadt a versenszámok között.Emellett kreatív feladatokból sem volt hiány: verset írtak, videót készítettek, sütöttek, interjút készítettek. A versenyen részt vettek családok, baráti társaságok is.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az Alkotóházban került sor október 17-én. Bajna Község Önkormányzata vendégül látta a résztvevőket jutalmul a verseny során végzett kitartó munkájukért. A vetélkedőn 1. helyezést ért el Csillag Liliom csapat, csapattagok: Jácint Zsuzsanna, Tóth Eszter. A második helyezett a The Adam’s Family lett, a csapat tagjai: Jung Ádám, Jung Kornél, Szép Szonja voltak. Nyereményük egy- egy családi belépőjegy a Csodák palotájába.