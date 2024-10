A madármentők is kaptak felajánlást

A jótékonysági felajánlásból jutott az elmúlt időszakban a dömösi madármentőknek is, derült ki Facebook-posztjukból. Mint Márton András, a dömösi BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője írta: a madármentő telep támogatására is van lehetőség a rendszeresen keresztül. Tehát aki szeretné, a palackok betétdíját nekik is visszautaltathatja. A feladat annyi,hogy a mentőközpont QR-kódját a visszaváltás megkezdésekor be kell szkennelni a MOHU-gépbe.

Az elmúlt néhány hónap alatt így összesen 430 ezer 68 forint jutott a visszaváltott palackokból a madármentőknek.

Azt kellett lássam, hogy nemhogy elkopott, de második hónapban nőtt, harmadikban pedig majdnem kitartott a lendület: az első hónap alatt 98 ezer, a második hónapban már 174 ezer, a harmadikban 158 ezer forint érkezett így a számlánkra. Ez önmagában fedezi a nálunk élő 29 mentett ragadozó madár egér és egyéb eleség igényét. Azért ez már egész kövér csepp a költségek végtelen tengerében. KÖSZÖNJÜK.

Kórházakat is lehet támogatni

Jelenleg a gyermekgyógyító intézmények lehet gyűjteni a visszaváltott palackokkal, közölte a MOHU. Eddig mintegy 70 millió forintot adományoztak így a vásárlók, ez az összeg is folyamatosan nő, amit három, országos elérésű gyerekgyógyítással foglalkozó intézmény között osztanak majd szét, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetet, a Bethesda Gyermekkórházat és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját lehet így támogatni , írják a közleményben.