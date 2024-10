Fotó: Fülöp Máté / Forrás: police.hu

Lőbajnokság extrákkal

A pályákat Borka László őrnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiképzője és Keresztesi Zsolt, a versenynek otthont adó oktatóközpont vezetője, az objektum tulajdonosa állította össze. A fáradtság szinte eltörpült az olyan a pályákra lépés előtti nehezítő körülmény mellett. mint a lövés előtti jeges vödörbe kézlógatás, vagy kellett lógatniuk a kezüket

– Alkalmaztuk idén,hogy a versenyzőknek lövés előtt egy vödör jégbe kellett lógatniuk a kezüket, de tartogattunk egyéb meglepetéseket is a versenyzők számára – mondja Borka László őrnagy. – Az egyik az a feladat volt, amelyben ki kellett valakit szabadítaniuk egy lakásból, ahol nemcsak a megkötözött tulajdonos várta őket, hanem a két elkövető is, hogy aztán airsoft fegyverekkel megküzdjenek egymással. A másik feladatot egy raklapokból épített mini faluban kellett végrehajtaniuk. Akadt olyan is, amikor a versenyzőknek létrán kell felmászniuk egy padlástérbe, vállukon egy ötvenkilós bábuval, majd lefelé kell lőniük a bokrok közé elhelyezett lőlapokra, valamint lesznek random irányba mozgó célok, ravasz pályák, és persze minden helyszín bonyolult szituációs lőfeladatokat tartalmaz, szóval alaposan kizökkentjük a résztvevőket a komfortzónájukból – részletezte az őrnagy.

Egyre nehezedő pályákon, extrém kihívok közt maradtak észnél a lövészek

Az elmúlt években egyébként volt, hogy az egyik pálya előtt WD-40-et spricceltek a tenyerükbe, és az enyhén olajos kézzel markolták a fegyvert - a WD 40 pedig köztudottan csúszik. Máskor zúzós metált kellett hallgatniuk lövések közben, ami az akciófilmekben működik, a valóságban viszont a koncentrációt igencsak próbára teszi.