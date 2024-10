Innentől kezdve több tranzakcióban lehet visszaváltani az italcsomagolásokat, amennyiben 100-nál is több van nálunk. Olvasónk egy automatához kiragasztott papíron szembesült az információval, amely szerint a gép maximálisan ebben az értékben tud vásárlási utalványt kiadni. A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány, ezért a limit sokaknak okozhat kellemetlenséget. A korlátozás már csak azért is furcsa, hiszen a végső cél a környezetvédelem, és az, hogy az 1000 év alatt sem lebomló műanyagok ne az út menti árkokban vagy a folyókban végezzék.

Nem is olyan régen – amikor a palackgyűjtés büntethetőségének lehetősége felmerült – már értekeztem e helyen a problémáról. Kissé furcsa, hogy először büntetéssel fenyegették az utcai szemetesekből gyűjtőket, most – miután a büntetésben a rendőrség nem volt partner – limitálják a visszaváltást. Ugyanakkor a begyűjtő és feldolgozó cég nem titkolt célja, hogy három év múlva az italcsomagolások minimum 90 százalékát visszaváltsák Magyarországon, ahol a becslések szerint évente több mint 3 milliárd italcsomagolás van forgalomban.

A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány, eddig több mint 20 milliárd forintot kértek vissza így a vásárlók.