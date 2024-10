Tata egyik legnagyobb őszi eseménye az Öreg-tavi Halász és Halgasztró Fesztivál, ami egy látvány lehalászással veszi kezdetét. Szombat reggel már sokan gyülekeztek az Öreg-tó partján lévő platán fánál, hogy megnézzék, hogyan húzzák partra a halászok az idei első ponty fogást.

Az idei lehalászáson végül 12,3 mázsa ponty került a halászok hálójába

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Heitz Ferenc, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy sajnos az időjárás nem kedvezett az eseménynek. Ugyanis a szél a part felé fújt és a halak a széllel szembe úsztak. Vagyis a tó közepe felé igyekeztek, így sok elkerülte a halászok hálóját.

Indul a lehalászás

Közben a mellescsizmába öltözött halászok már mentek is bele a tóba, hogy együttes erővel szépen, lassan kihúzzák a termetes hálót. Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója mikrofonba magyarázta a nézőknek a történteket. Többek között megtudhatták azt is, hogy a halakat az elmúlt két hétben etetéssel vonzották a parthoz közel, hogy megszokják a helyet, illetve a zajt. Azonban a szél miatt több ponty már visszaért a tó közepére. A figyelmes közönség azt is láthatta, ahogy egy-egy megtermett ponty egy szerencsés ugrással kiszabadult a háló öleléséből.

A legbátrabb gyerekek az apróbb halakat szedegették ki a hálóból. A törpeharcsákat visszadobták a tóba

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Ahogy a halászok egyre közelebb húzták a parthoz a hálót már jól látszottak a halak verdesései. Számukra már nem volt menekvés. Közben a nézők is lementek a partra, hogy közelebbről is megnézhessék a fogást. A gyerekek hangosan kacagtak, ahogy egy hal fel-felcsapva farkával vizet fröcskölt feléjük. A bátrabbak meg is simogathatták a 2-3 kilós pontyokat. Sok kisgyerek pedig segédnek felcsapva a hálóra fennakadt kisebb halakat szedegette ki, fogásukat pedig büszkén mutatták családjaiknak. A kis törpeharcsák pedig mentek vissza a tóba.