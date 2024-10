Legát István arról beszélt, sokat segítettek neki a korábban itt lakók, például Kocsi Katalin és Deák Imréné. Kocsi Katalinnak például egy régi fényképet mutatott meg egy beszélgetésük során, az asszony pedig felismerte, a képen látható kislány ő maga. Le is rajzolta a szükséglakást, ahol éltek, ennek alapján rendezte be a helytörténész a szobát.

Legát István arra is kitért, hálás azért, hogy Szili Nóra, az erőd kulturális és turisztikai igazgatója teljesen szabad kezet adott neki a kiállítás létrehozásában. Legát műemlékfenntartó szaktechnikus is egyben, így arra is törekedett, hogy megőrizze az eredeti festést az 1800-as évekből származó padlót. Arra is felhívta a figyelmet, az elkészült szükségszoba oktatási célra is használható, hiszen a mai gyerek nagyrészt már nem ismerik ezeket a használati tárgyakat.