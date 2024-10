Máshogy is fókuszba került már a helyi látványosság. Tavaly például limitált kiadásban ugyan, de vármegyénk két helyszíne is szerepel a világ egyik legnépszerűbb mogyorókrémjének, a Nutella üvegén. A nyalánkság címkéje most kimondottan a magyaroknak kedvez, az egyik a bokodi helyszín volt. Ugyanebben az évben, csak néhány hónappal korábban írtunk róla, hogy egy ismert írószermárka füzetborítóján várta a szeptembert és az iskolakezdést a lemenő nap fényében látható, különleges stégházairól elhíresült Bokodi-tó.

A lebegő falu régen csak horgászparadicsom volt

Ismeretes, itt forgatott például Zomborácz Virág, aki Utóélet című fekete komédiája közönségkedvenc lett a csehországi Karlovy Varyban rendezett filmfesztiválon. Azóta Kállay Saunders András lírai dallamaihoz is remekül passzolt a táj, a helyszínen forgatta Juliet című klipjét 2014-ben. Az országos ismertség azonban akkor kezdődhetett, amikor egy új-zélandi cég elkezdett a stégeknél reklámot forgatni 2012-ben.