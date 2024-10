Új lánynév kerülhet a figyelem középpontjába, mert nem csak szép, de jelentésével is sokakat lenyűgözhet. A Veol.hu járt utána, mit is jelent a keresztnév, és miért válhat a lánynevek között a legkeresettebbé az elkövetkező időszakban!

Újdonság a lánynevek között, de hamarosan visszahallhatjuk a játszótereken is!

Forrás: Shutterstock

A magyar szülők közül egyre többen választanak egyre különlegesebb neveket. A hazai anyakönyvezhető nevek listája azonban tartja a tempót, rohamosan bővül. Most pedig egy igazán különleges és hangzatos újdonság került be a választási lehetőségek közé.

A lista minden hónapban új nevekkel bővül. A Hun-Ren Nyelvtudományi Intézet legfrissebb bejegyzése azonban újra felkavarta az időnként viharossá váló állóvizet.

Újdonság a lánynevek között: Nármin

Nármin, ez az a név, amely már hivatalosan is adható lánygyermekeknek hazánkban. A különleges név tisztaságot és finomságot hordoz. Eredete mélyen gyökerezik a perzsa kultúrában, ahol a „narm” szó puhaságot és tisztaságot jelent.

Ha ma még nem is ez a „közönségkedvenc”, de finom, lágy hangzása és különleges jelentése miatt valószínűleg egyre több szülő választja majd kisbabájának a Nármin nevet. Hogy melyek a legszebb, kislányoknak adható keresztnevek, arról a Kemma.hu is megkérdezte nemrég az olvasókat. Érdemes végigolvasni a listát, amelyben hagyományos és különleges nevek is szép számmal akadnak. Annyit azért elárulunk, hogy – érthető módon – mindenkinek a saját gyermeke, testvére, édesanyja, szerelme neve áll legközelebb a szívéhez. És azt is, hogy a Nármin helyett itt még más különlegességek fordulnak elő.