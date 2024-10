Bedecs Tamás a kis Cody gazdája, emellett a menhely korábbi munkatársa, önkéntese is. Codyt januárban találták a komáromi buszvégállomáson, chip nem volt benne, senki nem kereste. Mivel az apró yorkiet a menhelyen a kutyusok mellett nem tudták elhelyezni, így ideiglenesen Tomi fogadta be.

Cody is a csodás életet élő kutyusok táborát erősíti

Fotó: Bedecs Tamás / Forrás: beküldött

– Végül is annyira megszerettem, hogy úgy döntöttem, nem adom senkinek! – mondta lapunknak Tomi. – Ahova csak tudom viszem magammal, nagyon sokat járunk kirándulni, nyáron a Dunára, mert imád fürdeni.

Cody igencsak elégedett új otthonában, gazdája elmondása alapján nagyon jó kiskutya, bár egy yorkie bőrébe bújt pitbullá is képes átváltozni.

Hörömpöli Veronika és családja Bertát – aki náluk a Bella nevet kapta – fogadták örökbe, aki még menhelyes kutyaként a Hard Dog Race futóversenyen is járt. Nem véletlen, hogy az eb egy igazi energiabomba, szereti a kertes házban aktívan töltött mindennapokat. Egy kutyatársa is van, Cody, akivel nagyokat játszik, sokszor egész nap birkóznak, kergetőznek. A család három cicájával is jól kijön, együtt alszik velük összebújva.

– Szereti a nagy sétákat velünk, de amikor nem vagyunk itthon, akkor is feltalálja magát, besegít a kertásásban, gombaszedésben… – fogalmazott Veronika. – Egy csupa szív kutyus, aki boldogabbá teszi a mindennapjainkat. Nagyon jó döntés volt örökbefogadni őt!

A rexes kutyusok terápiás kutyaként is megállják a helyüket

Kolozsvári Arnold tetováló is a rexesektől fogadott örökbe, pár hónapja egy jótékonysági tetoválás keretében is támogatta a menhelyet. A kutyájuk, Bátor mindenki szívébe belopta magát a családban. Az eb egy igazi kis rosszaság, imád futni és ugrálni, magasra ugrani. Ahogy Arnold fogalmazott, Bátor egy igazi hegedűs a háztetőn, hiszen mindig az ólja tetején áll. Arnold két kislánya is imádja őt, a kisebbik különösen szoros kapcsolatban van vele, testvérként tekintenek egymásra.