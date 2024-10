A foglalkozást Janka Ferencné, Szepesi Tamásné és Józsy Judit tartották, készült rongybaba-pólyásbaba, parasztasszony és fakanálbaba is. Az elkészült babákat mindenki haza is vihette.

Janka Ferencné segített elkészíteni a babákat

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Eközben kézműves termékeket is be lehetett szerezni a Generációk Házában. A kínálatban szerepelt méz, lekvár, könyvjelzők, táskák, játékok és különböző dísztárgyak is.