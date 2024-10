A leállósávot sokszor nem megfelelően értelmezik a sofőrök, s ebből fakadóan balesetveszélyes szituációk születnek. A nem rendeltetésszerű használat mellett a leállósáv a balesetek vagy az útszakasz javításának idejére sokszor a plusz forgalmi sáv szerepét tölt be az autópályán. Az új KRESZ éppen ezek miatt erre is kitér. A közlekedési szabályzat kialakításában a Magyar Autóklub is részt vesz, éppen ezért megkérdeztük Dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnökét, hogy miért elengedhetetlenek ezek a lépések.

Az új KRESZ a leállósáv esetében is reformot hoz

Forrás: Shutterstock

Az új KRESZ-ben változik a leállósáv

A leállósávoknak a sokszoros javítások és balesetek miatt is közlekedésre alkalmasnak kell lenniük. Hiszen ha elterelés van, nincs más sáv.

Másrészről, a sáv nem megfelelő használata miatt az új szabályzat nem hagy helyet a félreértésnek. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a leállósáv kifejezés sokszor rossz értelmezést nyer a sofőrök gondolkodásában. Számos balesetveszélyes szituációt, tragédiát eredményezett már a leállósáv nem rendeltetésszerű használata. Ezek tükrében nem is csoda, ha az útkezelők már régóta törekszenek arra, hogy ezt a félrevezető kifejezést töröljék el a KRESZ-ből. Úgy tűnik, ez a kérés most meghallgattatott, hiszen már nem kell sokat várnunk az új szabályzatra. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025. március 31-re ígéri az új KRESZ-t.