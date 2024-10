Hamarosan hatalmas változások léphetnek életbe a közlekedésben, ugyanis 2025. március 31-re ígéri az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy megreformálja a KRESZ-t. Most a változtatásokkal kapcsolatban számos konkrétum derült ki, számolt be róla a vezess.hu. Az egészen biztos, hogy a változtatások kivétel nélkül a legkisebb gyerekektől a legidősebbekig mindenkit érinteni fognak. Kezdésként nézzük meg, miként érintik a változások a sebességhatárokat.

Az új KRESZ kitolhatja a sebességhatárokat az utakon

Forrás: Kemma.hu

Az új KRESZ nagyobb sebességhatárokat hoz magával

A legújabb változásokról Fülöp Ágnes nyugalmazott bíró, Kerékgyártó János helyettes államtitkár (ÉKM), Kovács Kornél főosztályvezető (ÉKM), Berta Tamás, a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet igazgatóhelyettese és Major Róbert tanszékvezető (NKM) beszélt az általuk irányított csoportok legújabb javaslatairól.

Nem csak az autópályákon, a főutakon is változás lesz a sebesség tekintetében, amely minden járműre kiterjed. Egészen konkrét (és az elhangzottak alapján szinte eldöntött) javaslatnak tűnik, hogy bevezetik a buszok, teherautók és járműszerelvények lakott területen kívüli 90 kilométer/órás sebességhatárát. További változás lesz, hogy a 2,55 méter szélességet el nem érő mezőgazdasági vontatók (traktorok) pótkocsi nélkül és lakott területen kívül 60 kilométer/órás maximális sebességének a megengedése is.

Sok autós örömére az autópályán is növekedhet a sebességkorlát. Az eddigi KRESZ-szabályok értelmében 130 kilométer/órás sebességben húzták meg a megengedett maximumot, most ez is feljebb ugorhat. A KRESZ átírói megtartanák az eddigi 130 kilométer/órás maximumot, azonban megadnák a lehetőséget az útkezelőknek, hogy egyes sztrádaszakaszokon engedélyezzék a 140 kilométer/órás sebességet.

A hamarosan életbe lépő új KRESZ, nem csak a sebességhatárokban hozhat változást, a további újdonságokról további cikkeinkben számolunk be.