Az új KRESZ bőven tartogat változásokat minden közlekedő számára. Olyan sokat már nem is kell várni ezeknek a változtatásoknak a bevezetésére. Ahogy arról már beszámoltunk, kitolják a sebességhatárokat, fontos változást hoz a követési távolság szabályozása, valamint az eddig megszokott indexelési módszerünket is alaposan át kell gondolnunk. Most fontos bejelentés jöhet el a leállósáv kapcsán is, számolt be a vezess.hu.

Az új KRESZ a leállósáv esetében is reformot hoz

Forrás: Shutterstock

Az új KRESZ az útkezelők régi vágyát teljesítheti

Maga a leállósáv kifejezés sokszor rossz értelmezést nyer a sofőrök gondolkodásában. Számos balesetveszélyes szituációt, tragédiát eredményezett már a leállósáv nem rendeltetés szerű használata. Ezek tükrében nem is csoda, ha az útkezelők már régóta törekszenek arra, hogy ezt a félrevezető kifejezést töröljék el a KRESZ-ből. Úgy tűnik, ez a kérés most meghallgattatott. Ahogy a vezess.hu is írja, a szabályok változtatásán dolgozó szakemberek körében már régen is ment az ötletelés ezzel kapcsolatban. Most végre megszüntetik a leállósávot, mint félrevezető kifejezést.

