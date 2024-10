Az új KRESZ rögzíteni fogja a cipzár elv szabályozását is. Ez a tevékenység az elmúlt években már egyre jobban működik hazánkban is, de mostantól szabályba is foglalják. Bevezetik a védelmi sáv fogalmát is. Ez a sáv a menetirány szerinti jobboldali sáv jobboldali szélét jelenti majd. Ennek kapcsán a későbbiekben lesznek még részletes szabályok. Talán a legfontosabb, hogy ezt a sávot jellemzően a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik igénybe. Ennek következtében kicsit átalakul a jobbra tartás fogalma is. Az új KRESZ a jobbra tartás helyett „elismeri” majd a „középen haladás lehetőségét”.