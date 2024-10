Már nyakunkon van az új KRESZ bevezetése, akár már jövő tavasszal életbe lépetnek a mindenkit érintő változások. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a sebességkorlátok is kitolódhatnak majd az utakon. Leginkább a sztrádán örülhetnek ennek a hírnek a sofőrök, azonban az autópályák tekintetében még egy fontos szabályt vezetnek be, ami alól senki sem lesz kivétel, számolt be róla a vezess.hu.

Az új KRESZ a követési távolságban is változást hozhat

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Az új KRESZ magával hozza a 2 másodperces szabályt

Ha megemelik a sebességkorlátokat, akkor nyilvánvalóan a reakcióidőt is szabályozni kell. Alapvető dolog, hogy minél nagyobb sebességgel haladunk, annál hosszabb idő, amire az autónkkal úgy tudunk reagálni, hogy elkerüljük a balesetveszélyes szituációkat. A most érvényben lévő követési távolság szabályát másodperces szabályozással fogják kiegészíteni. A tervek szerint az autópályákon kötelező lesz 2 másodperces követni az előttünk közlekedőt. 130 kilométer/órás sebességnél a két másodperc nagyjából 72,2 métert jelent. De nem csak az autópályákon, az egyéb utakon is javaslat van a követési távolságra, itt egy másodpercben határoznák meg.

A követési távolsághoz kapcsolódóan az új KRESZ-ben használatos lesz majd a vészfékezés kifejezés is, ez azonban nem a felelőtlen büntetőfékezést jelenti majd. A kifejezés annyit takar, hogy az elől haladó vészfékezése esetén is meg lehessen állni. Szintén érdekes kifejezésként jelenhet meg a kaszkadőrvezetés. Ez alatt a drifteléshez és a sűrű forgalomban haladók közötti szlalomozáshoz hasonló veszélyes járművezetői magatartást értettek. Ezek jelenleg sem engedélyezettek, de egyértelműbbé kívánják tenni a tiltásukat az új KRESZ-ben.

Az új KRESZ további nagy változtatásokat is tartogat, amelyekről részletesebben további cikkeinkben számolunk be!