A Magyar Építési és Közlekedési Minisztérium 2025 márciusára ígéri az új KRESZ-t. Arról már korábban beszámoltunk, hogy milyen változásokkal járhat majd az új szabályzat. Most egy szakértőt is megkérdeztünk arról, hogy milyen hatása lesz a közlekedésre a változtatás. Az új közlekedési szabályzat egy plusz elsőbbségadási kötelezettséget is tartogat magában. Az új KRESZ kialakításának folymatában a Magyar Autóklub is részt vesz.

Az új KRESZ-ben az indexelés sem marad a régi

Forrás: GettyImages

Kötelező lesz a cipzárelv a KRESZ szerint

Ma is naponta számtalanszor használjuk és ismerjük a cipzárelvet. Erre azonban jelenlegi a jelenlegi KRESZ nem szól és nem is kötelez minket. A jövő tavasszal esedékes új szabályzat kötelezővé tenné az elsőbbségadási elvet. dr. Farkas Károly a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnökét kérdeztük.

Az európai országok nagy részében már kötelező az elv használata. Mi is nap mint nap használjuk, itt az ideje, hogy bevezessük.

A változás kellemetlenséget hordozhat magával.

Sajnos a kötelezővé tétel után is lesz olyan, aki visszaél a helyzettel és végigelőzi a sort, majd elől beférkőzik.

Mindannyian találkoztunk már ilyen helyzettel, de összességében jó, hogy kötelező lesz az elv, hiszen azzal is találtuk már szemben magunkat, hogy egy sávlezárás miatt csak azért sem akarnak minket beengedni.