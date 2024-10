Közlekedjünk bármikor, az biztos, hogy találkozni fogunk kanyarodó főútvonallal. Nézzük is meg a lenti szituációt, ami elsőre nem is tűnik túl bonyolultnak, de sokakon mégis kifoghat a megoldás. Az áthaladási sorrendet kell megtippelni legújabb KRESZ-tesztünkben, amivel tudásodat is tesztelheted.

KRESZ-teszt a kanyarodó főútvonal problémájával

Forrás: vaol.hu

Ilyen kereszteződés található például Tatabányán, Szent Borbála térnél, vagy a vasútállomás és a Vértes Center között, a Jedlik Ányos utca és a Mozdony utca között.

A KRESZ-teszt megoldása

Mint azt a Vaol.hu írta, a megoldás bár egyszerű, mégis sokan elrontják, ugyanis arra tippelnek, hogy elsőként a kerékpáros haladhat, hiszen ő megy a kanyarodó főútvonalon. De ez hibás, hiszen a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól) szerint kanyarodó járművel mindig elsőbbséget kell adni az áthaladó gyalogos részére; és ez alól nem kivétel a kanyarodó főútvonal sem.

Így a helyes sorrend tehát a következő:

Gyalogos Kerékpáros Autós

