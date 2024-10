Micsoda káosz lenne az utakon, ha nem lennének KRESZ-szabályok. Manapság a hatalmas forgalomban a szabályok mellett is alakulnak ki olyan szituációk, amelyekre nincs mindig felkészülve az ember. Rengeteg az olyan szabály, amelyet friss jogsisként még tudunk, hisz bennünk van még a vizsgán megszerzett tudás, aztán az idő múlásával a legalapvetőbb dolgok is kikopnak. Most egy olyan KRESZ-tesztet hoztunk nektek, amely erre tökéletes bizonyíték.

A vizsgán ezért a képes feladatért 3 pont jár. A gyakorlatban, kint a forgalomban pontokat ezért nem adnak, maximum levonnak a bónuszodból, ha figyelmetlenségből balesetet is okozol. Lássuk, szerinted milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen, beleértve a tiédet is?

Mi az a jobbkéz-szabály?

A legtöbb kereszteződésben megtaláljuk az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat. Ettől független sok helyen számíthatunk közlekedésünk során egyenrangú útkereszteződésekre. Azzal valószínűleg mindenki tisztában van az utakon, hogy egy egyenrangú útkereszteződésben a jobbkéz-szabály értelmében mindig a jobbról érkező járművet illeti meg az elsőbbség, az egyenesen haladókkal szemben pedig a kanyarodási szabály alkalmazandó. Természetesen van kivétel: a balról érkező villamost is el kell engedni.

A kanyarodási szabály szerint pedig, ahogy arról a KRESZ rendelkezik, aki járművel irányt változtat (terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.) köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni.

